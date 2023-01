Workaholic Maria (101) ging pas met pensioen op haar tachtigste: “Spijt? Alleen maar omdat ik nooit met de moto leerde rijden”

WijnegemWat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Maria Oorts (101) uit Wijnegem bijt de spits af. “Mijn geheim? Ik denk niet dat je dat nog aan onze jeugd verkocht krijgt.”