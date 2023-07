WEER. Stralend zonnig weer in Wijnegem vandaag

Zoersel gaat nog harder strijden tegen kansarmoe­de bij gezinnen

3,2 procent van kinderen tussen 0 en 3 jaar in Zoersel groeit op in kansarmoede. Dat zijn de derde beste cijfers in de provincie Antwerpen, al blijft de gemeente zich ertegen inzetten. Het OCMW gaat samenwerken met Kind & Gezin om kansarme gezinnen nog beter te bereiken.