WEER. Bewolkte ochtend in Wijnegem

GroenRand reikt Groene Duim uit aan drie zwerfvuil­rui­mers en succesvol­le natuurac­tie­groep

De natuurvereniging GroenRand heeft zopas de Groene Duim uitgereikt in het Vrieselhof in Oelegem (Ranst). Drie geëngageerde zwerfvuilruimers en de erevoorzitter van Red de Voorkempen mochten die erkenning dit jaar in ontvangst nemen. Zij hebben zich verdienstelijk ingezet voor de natuur in de Voorkempen in het algemeen en de Antitankgracht in het bijzonder, waar GroenRand veel belang aan hecht.