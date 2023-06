WEER. Bewolkt weer in Wijnegem vanochtend

Vrije Basisoefen­school zwaait ‘wielerheld’ meester Jan uit: “Ze mogen me altijd nog eens vragen voor een school­feest”

Van een verrassing gesproken! Meester Jan De Bie, die straks met pensioen gaat, werd woensdag op ‘zijn’ Vrije Basisschooloefenschool in Wijnegem ontvangen alsof hij net wereldkampioen wielrennen was geworden. De school koos voor een surprise party in wielerthema, want meester Jan is een fervent fietser.