‘Waze’ op maat van Wijnegem Shopping: app toont je de kortste weg naar de winkel

Sinds 1 december mogen Belgen opnieuw voorzichtig gaan shoppen. Wijnegem heeft alles in het werk gesteld om het winkelen veilig, aangenaam en vlot te laten verlopen. Zo zijn de ingangen en uitgangen al een tijdje gescheiden, net als alle looppaden in het shopping center, staan aan elke ingang en in elke winkel ook desinfectiezuilen, is de schoonmaak verhoogd, gebeurt ventilatie met honderd procent buitenlucht en is er assistentie door stewards en bewakingsagenten.

Europese primeur

Nu schakelt het shopping center nog een versnelling hoger en pakt het uit met een Europese primeur: een navigatietool voor shoppers. “Je hoeft je favoriete winkel niet langer op te zoeken op een plan of raad te vragen aan de infobalie. De navigatietool toont je in één klik de snelste weg en begeleidt je er naartoe. Je kunt dus stellen dat het een ‘Waze’ van Wijnegem wordt”, vertelt Zsofi Horvath van Wijnegem - Shop Eat Enjoy.

Dankzij deze app zullen klanten sneller en efficiënter kunnen shoppen, wat moet bijdragen aan het veilig en aangenaam winkelen in Wijnegem. Je kunt niet alleen op naam van een winkel zoeken, maar ook op basis van categorieën, zoals schoenen, boeken of speelgoed. De eerste bezoekers kunnen vanaf dit weekend de app al testen en hun feedback bezorgen. Over enkele weken moet hij dan op volle toeren draaien.

Volledig scherm De 'Waze voor shoppers' leidt shoppers via de kortste weg naar hun winkel van keuze. © Wijnegem - Shop Eat Enjoy

Testers gezocht

Het shopping center zoekt twintig kandidaat-testers om de app uit te proberen en feedback te geven, zodat deze klaar is voor een grote lancering. “We zoeken twintig mensen uit verschillende leeftijdscategorieën die de app willen uittesten. Het is belangrijk dat de app op elke smartphone goed werkt en voor iedereen gebruiksvriendelijk is. Op basis van de feedback van het testpubliek finaliseren we dan de app. Het gaat om een uitbreiding van de service. Voor wie niet over een smartphone beschikt of een persoonlijk contact verkiest, blijven uiteraard alle bestaande routeplanners behouden. Klanten kunnen nog altijd aan onze infobalie terecht voor advies of gebruik maken van de gedrukte plannetjes of infoschermen.”

Wie zich kandidaat wil stellen als tester, vindt alle info op www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be.