“Want elk kind verdient een warme knuffel”: Wijnegem- Shop, Eat , Enjoy wint publieksprijs en zoekt nieuwe thuis voor ‘knuffelkunst’

Wijnegem 172ste (!) editie van jaarmarkt Wijnegem op paasmaan­dag: "We verwachten 10.000 bezoekers”

Het is eindelijk weer zover: de jaarmarkt van Wijnegem zal als alles goed gaat maandag 18 april op de Turnhoutsebaan neerstrijken. De gemeente laat weten dat het zo’n 10.000 bezoekers verwacht: dat is in verhouding de hele Wijnegemse populatie. Wie niet tot paasmaandag kan wachten kan komend weekend de kermis al een bezoekje brengen.

14 april