Voorzitster gemeenteraad brengt vierde boek uit: “Ik kreeg de smaak van het schrijven goed te pakken”

Politie vindt tentje met achtergela­ten injectie­naal­den aan Park Spoor Noord

In de buurt van Park Spoor Noord is woensdag een soort tentenkamp ontdekt, dat naar alle waarschijnlijkheid bewoond wordt door personen die drugs gebruiken. Opvallend was het gebrek aan hygiëne, met onder andere aanwezigheid van menselijke uitwerpselen en achtergelaten injectienaalden.