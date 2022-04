Uitslaande brand in papierloods in Wijnegem zorgt voor felle rookontwikkeling: ramen en deuren dicht

ANTWERPEN Iggy Pop headliner op 51ste editie Jazz Middelheim

“Musiceren in de breedte: van avant-garde en jazz tot rock en clubsounds.” Het programma van Jazz Middelheim wordt dit jaar gevarieerder dan ooit en dat bewijst het met punk- en rocklegende Iggy Pop. De ‘Godfather of Punk’ met wereldhits als ‘The Passenger’ en ‘I Wanna Be Your Dog’ doet zaterdag 13 augustus het festivalpark aan.

10:40