TikTok-fenomeen Elias Verwilt (21) spendeert middag in ‘Smile Safari’ van Wijnegemse winkelcentrum

Schoten Halve eeuw op de planken, zeventig kaarsjes: Luc Caals viert jubileum met verjaar­dags­show

Voor het Schotens showbizzfenomeen Luc Caals is 2022 erg bijzonder. Hij wordt zeventig jaar oud in augustus. Daarenboven staat hij vijftig jaar op de planken. Het jubileumjaar laat hij niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 27 en 28 mei staat de verjaardagsshow ‘Luc Caals viert 70/50’ op het programma in Zaal De Kaekelaar van het cultuurcentrum in Schoten. Als kers op de taart heeft videoreporter Marc Rombouts een meer dan vier uur lange film gemaakt vol sketches, liedjes en video’s.

8 april