Update E313 richting Antwerpen vrijge­maakt na ongeval in Ranst: nog 20 minuten file vanaf Grob­bendonk

Op de E313 is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Ranst. Richting Antwerpen was de linkerrijstrook daar een tijdlang versperd. Rond 15.50 uur was de rijbaan opnieuw vrij, maar er staat nog twintig minuten file vanaf Grobbendonk.