“Wisten de speurders dat ze mij zouden overvallen?”: Antwerpse terreur­groep foltert en berooft cryptomil­jo­nair terwijl politie op de uitkijk staat

“Waarom grepen jullie niet in?” Een private bankier en cryptomiljonair uit Hoboken werd op 14 januari 2022 in zijn woning met veel geweld overvallen en gefolterd tot hij de code van zijn bankkluis gaf. Op het proces maandag kwam aan het licht dat de politie de terreurgroep Kruger al maandenlang schaduwde én zelfs op de dag van de brutale home-invasion op de uitkijk stond. Waarvoor de terreurgroep 3 miljoen euro aan bitcoins nodig had? Een aanslagplan in Antwerpen dat de verbeelding tart.