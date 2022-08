Stokerijstraat dicht tot 12 augustus door nutswerken

Door de werken in de Stokerijstraat zal er een omleiding voorzien worden voor auto’s door het centrum van Wijnegem. Vrachtverkeer zal worden omgeleid via de Houtlaan, naar de Krijgsbaan en de Uilenbaan. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds door. Bewoners die in de buurt van de werkzaamheden wonen, zullen op de hoogte gesteld worden met een brief van de aannemer. Het einde van de werken is voorzien op 12 augustus, maar de werken hangen af van de weersomstandigheden, dus vertragingen of een snellere afronding zijn mogelijk.