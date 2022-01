‘Spooklichten’ jagen bewoners van Koolsveldlaan stuipen op het lijf

Mechelen Bekende onderneem­ster neemt Femina Lingerie over: “Ik wil dames geven wat ze echt nodig hebben”

An Nelissen (49) stopt na 27 jaar met Femina, maar de bijna een eeuw oude lingerietraditie in de Mechelse Bruul houdt daarmee niet op te bestaan. Lies Lauwers (46) nam begin dit jaar de fakkel over. Zij was tot voor kort 26 jaar medezaakvoerder van het beletteringsbedrijf XL Reklame en wil die ervaring nu ook gebruiken bij Femina. “Mijn slogan bij XL was altijd: geef een klant niet wat hij vraagt, maar wel wat hij nodig heeft. Die strategie ga ik nu ook bij lingerie gebruiken.”

12:01