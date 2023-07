Speelgoed à volonté: spelmobiel vijf zomerse woensdagen opgesteld op Marktplein

Politie zoekt man die 11-jarige probeerde te ontvoeren in Schoten, ook in Lier wordt gezocht naar man die poogde minderjari­ge te ontvoeren

Politie en gerecht zijn op zoek naar een man die eind juni gepoogd heeft een 11-jarige jongen in een bestelwagen te lokken in Schoten. De feiten speelden zich af op dinsdag 27 juni, tussen 15.30 uur en 16 uur in de namiddag, in de Emiel Blangenoisstraat. Er wordt ook gezocht naar de man die in november vorig jaar een minderjarige probeerde te ontvoeren in Lier. Of de twee feiten met elkaar verbonden zijn, is nog niet duidelijk.