Specialist fietsherstellingen in zes avonden dankzij cursus ‘sleutelen aan je fiets’

Antwerpen/ Brugge/ Lier/ Riemst Onderzoek naar illegale handel van geneesmid­del tegen kattencoro­na­vi­rus: zes verdachten gearres­teerd

In een Antwerps onderzoek naar illegale handel in diergeneesmiddelen heeft de politie maandagochtend zes huiszoekingen uitgevoerd in België – in Brugge, Lier en Riemst – en Nederland. Dat meldt het Antwerpse parket. Zes verdachten werden opgepakt en meegenomen voor verhoor.

10 oktober