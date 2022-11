Sofie en Hervé Martens in uniek namiddagspektakel in het Gasthuis

Pop, jazz, funk & soul. Dat is Sofie. Een eerlijke en creatieve artieste die steeds haar eigen weg volgt. Met het album When Morning Comes geproduced door jazzpianist Jack Van Poll bevestigt Sofie haar bijzondere status als jazz-zangeres. Hierna richt ze met Hervé Martens (Soulsister, Paul Michiels) de groep Sofie & So-Four op. Haar internationale klasse zorgt voor grootmeesters op haar cd’s: ‘I wanna know what love is’, een duet met de legendarische Bobby Womack, ‘Tell me something good’ waaraan Toots Thielemans meewerkt en ‘Songs of the key of love’ met een klassiek orkest o.l.v. Dirk Brossé en Paul Carrack als special guest.