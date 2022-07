Scoutsgroep uit Wijnegem slachtoffer van fietsongeluk in Frankrijk, kamp wordt verdergezet

Een scoutsgroep uit Wijnegem raakte vrijdagnamiddag rond 17 uur in de problemen tussen de Noord-Franse gemeenten Wissant en Cap Blanc-Nez. Enkele leden van de groep maakten een val met hun fiets waarna twee slachtoffers afgevoerd moesten worden. Een meisje van zestien werd met een helikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De twee slachtoffers zijn meisjes van 15 en 16 jaar oud die op kamp waren met hun scoutsgroep in het Franse Tardinghen. Bij het ongeval raakten 6 à 7 jongeren betrokken. Allemaal droegen ze een helm. Een lid van de groep die de fietsers volgde met de auto, getuigt hoe de groep wilde remmen maar hoe daarbij verschillende jongeren ten val kwamen.

De Franse hulpdiensten schakelden de grote middelen in om de scoutsgroep uit Wijnegem te helpen. Zo werd de RD940, de weg waarop het ongeval plaatsvond, in twee richtingen afgesloten en kwam een helikopter in actie. Het eerste slachtoffer, een meisje van 15 was nog bij bewustzijn en werd afgevoerd met een ambulance naar het ziekenhuis van Calais. Zij mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Het andere slachtoffer, een meisje van 16, was er erger aan toe. Ze was bewusteloos en werd met een helikopter vervoerd naar het ziekenhuis van Lille. Daar verblijft ze momenteel nog steeds ter observatie.

“We hebben er momenteel nog geen zicht op of ze al bij bewustzijn is”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “In de late namiddag krijgen we hier een update over. Haar ouders zijn momenteel wel bij haar.

De ouders van alle leden zijn intussen ingelicht. De groep zal het kamp voortzetten.”

De scoutsgroep reageert via hun Facebookprofiel. “Tijdens het trekkamp van de Givers kwam een deel van de fietsers ten val. Hierbij zijn twee givers gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De Giverleiding is momenteel druk bezig om de situatie op te volgen, maar die is onder controle. We staan ook in contact met Scouts & Gidsen Vlaanderen, zij volgen mee. De andere Givers zijn oke”, klinkt het.

Volledig scherm Het lokaal van de scoutsgroep Wijnegem 99ste Parsifal © CVDP