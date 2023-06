Opvallend meer muizen in Wijnegem Shopping: “Ik heb er twee in de keuken van restaurant zien rondlopen”

In Wijnegem- Shop, Eat, Enjoy is afgelopen weken een toename van muizen vastgesteld. Dat blijkt uit een interne mail die onze redactie kon inkijken en wordt bevestigd door winkeluitbaters. Een bezoekster bevestigt ook dat ze een muis in de keuken van een restaurant zag rondlopen. Volgens het winkelcentrum is de situatie onder controle. Een expert geeft in tussentijd tips aan winkeliers om deze situatie te vermijden: “Zorg dat alle geuren weg zijn.”