Opnieuw gratis reanimatiecursus in de lokalen van het Rode Kruis

In Wijnegem hangen al heel wat AED-toestellen. Een automatisch externe defibrillator (of AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. In Wijnegem vind je deze al in het Gemeentehuis, ‘t Gasthuis, het sportcentrum in de Kasteellei, de Kringloopwinkel en het Medisch Centrum.