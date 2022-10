Ontelbare fans ontmoeten TikTok-fenomeen en YouTube-ster Céline Dept in Wijnegem Shop Eat Enjoy

MORTSEL Wandelbrug tussen nieuw stadhuis en Fort 4 staat plots op de helling: “Bekijken welke investerin­gen nog mogelijk zijn”

De renovatie van het stadhuis zit in haar laatste rechte lijn, maar wat er met de volgens sommigen ‘megalomane’ wandelbrug richting het fort moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het project van anderhalf miljoen euro is volgens verschillende oppositiepartijen onverantwoord en voor het eerst begint ook het bestuur zelf te twijfelen aan de vier meter brede brug tussen stadhuis en Fort 4.

28 oktober