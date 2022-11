Nog dikke week hinder door werken aan kruispunt Wommelgemsesteenweg en Eikenlaan

In deze eerste fase, die van start ging op maandag 21 november, zal de Wommelgemsteenweg tijdelijk ontoegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn dan ook omleidingen voorzien. Om de handelaars in de Wommelgemsteenweg te bereiken, kan je wel nog steeds via Wommelgem de steenweg inrijden. De aannemer voorziet wel steeds een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden.

Turnhoutsebaan

Ook het Kruispunt met de Eikenlaan en de Koolsveldlaan is tijdens deze werken niet toegankelijk. Inwoners die uit de Wommelgemsteenweg komen, kunnen wel links afslaan op het kruispunt met de Eikenlaan om de Turnhoutsebaan te bereiken. Pas dus best je route langs deze weg aan.

De timing en uitvoering van de werken zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de weersomstandigheden. Niet elke fase van de werken is even ingrijpend voor het gemotoriseerd verkeer. Deze eerste fase loopt ten laatste af op vrijdag 2 december. Over het verdere verloop van de werken houdt de aannemer ons op de hoogte. Van zodra er meer duidelijkheid is over de volgende fases van de werken, zullen er op deze pagina aanvullingen worden gemaakt.