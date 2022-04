Maand van de Markt enthousiasmeert tot lokaal winkelen, burgemeester Wouters: “Blijft ontzettend belangrijk”

WijnegemApril is Maand van de Markt in Vlaanderen, en ook in Wijnegem stonden marktkramers, bezoekers en het lokaal bestuur stil bij de geneugten van de wekelijkse markt. Afgelopen maand werd menig Wijnegemnaar ook verleid tot een wedstrijd om lokaal shoppen aan te moedigen. Burgemeester Leen Wouters (N-VA) verwende de winnaars alvast met heuse prijsmand: “Lokaal kopen is ontzettend belangrijk en het succes van de markt laat zien dat dat nog steeds gebeurt.”

In april 2022 sloegen de vijf Vlaamse provincies voor het eerst de handen in elkaar om samen de Maand van de Markt te organiseren. Tijdens deze maand worden de wekelijkse markten doorheen heel Vlaanderen in de kijker gezet. Ook in Wijnegem geeft het lokaal bestuur de markt graag een extra duwtje in de rug. Zo engageerden alle marktkramers zich ertoe van deze Maand van de Markt een succes te maken. Dit is belangrijk, zegt burgemeester Leen Wouters (N-VA): “We vinden het fijn te zien hoeveel mensen van in, maar ook van buiten Wijnegem deelnamen aan de wedstrijd en dus onze markt wekelijks bezoeken. Lokaal kopen is ontzettend belangrijk en het succes van de markt laat zien dat dat nog steeds gebeurt.”

Vijftien winnaars per marktdag

Op vrijdag 1, vrijdag 8, vrijdag 15 en vrijdag 22 april konden de mensen deelnemen aan de wedstrijd. Hiervoor vulden ze een formulier in dat ze in de inleverbox konden achterlaten. Ook hing er bij elke marktkramer een affiche uit met een QR-code die de deelnemers met de “Ik koop lokaal”-app konden scannen. Zo namen ze ook deel aan de wedstrijd. Een onschuldige hand trok na iedere marktdag 15 namen en de winnaars werden persoonlijk gecontacteerd. Op de volgende markt stond hun zakje vol prijzen klaar.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Bijna 1900 deelnemers waagden lokaal een poging in de wedstrijd. Na de wekelijkse 15 winnaars van de eerste drie marktdagen, trok het lokaal bestuur voor de laatste marktdag nog vijf namen, uit 685 deelnames, die een grote prijs wonnen. Lili Knockaert werd van hen de toevallige geluksvogel die de hoofdprijs wegkaapte. Een grote mand vol vers fruit en groenten, een zak met nootjes, textiel en andere lokale producten. “De prijzen zijn ongelooflijk, ik ben echt een beetje verschoten en had het niet verwacht. We eten heel graag fruit, dus de fruitmand is alvast fantastisch. Zo dadelijk kijk ik samen met mijn zus naar de andere prijzen. We zijn heel benieuwd, maar we gaan er sowieso van genieten.”

Volledig scherm De prijsmand bevatte een heleboel fruit en andere lokale producten. © RV

Schepen voor lokale economie Juul Liekens (N-VA) blikt tevreden terug op de Maand van de Markt: “Deze editie is in Wijnegem heel succesvol verlopen. De bezoekers namen enthousiast deel en ook de marktkramers waren gelukkig. Ze hebben een heel grote bijdrage geleverd.”

De markt van Wijnegem is iedere vrijdag van 7.30 tot 13 uur het kloppend hart van de gemeente. Vijfentwintig marktkramers zorgen wekelijks voor verse, gevarieerde producten en een goede babbel. Het Marktplein in Wijnegem vind je centraal in de gemeente terug. Het is vlot toegankelijk met het openbaar vervoer, er is een parking en een overdekte fietsenstalling voor wie met de fiets komt.

Volledig scherm Burgemeester Leen Wouters geeft een mand vol lekkers af aan een winnaar. © RV

Volledig scherm © Tessa Kraan