Luxueuze parfumerie in Wijnegem Shop Eat Enjoy krijgt upgrade, winkel drie weken gesloten

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1971. Veertig jaar daarna heeft drijvende kracht Philippe Breckpot zijn parfumerie met filialen op de Eiermarkt in Antwerpen en in het Wijnegem Shop Eat Enjoy overgedragen aan zijn kinderen Caroline en Benoît. De twee jonge zaakvoerders openden vorig jaar een vestiging in Hove, waar een innovatief interieurconcept geïntroduceerd werd.

Hoekjes voor make-up

Dat laatste wil Parfuma nu ook uitrollen in Wijnegem. “De winkel zal qua concept, aanbod, service én beleving meer inspelen op de behoeften en wensen van klanten anno 2022. We gaan een betoverende sfeer creëren. Naast het uitzonderlijk ruime aanbod aan merken van parfums en cosmetica zullen er in de nieuwe shop ook corners voor verzorging en make-up komen, waar het Parfuma-team optimaal kan adviseren en helpen op een persoonlijke manier. We hopen dat iedereen zich thuisvoelt en na een bezoek naar buiten wandelt met een fabuleus gevoel”, vertellen Caroline en Benoît. “Het vernieuwde concept is inpasbaar in alle vestigingen. De bedoeling is het op termijn ook nog te implementeren naar onze vestiging op de Eiermarkt in Antwerpen.”