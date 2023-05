Kruispunt Wommelgemsesteenweg en Koolsveldlaan in Wijnegem staat onder water door breuk in waterleiding

Vijf maanden voor volksraad­ple­ging verandert Burgers voor Borsbeek van strategie: “Hoog tijd dat ze ons au sérieux nemen”

Binnen vijf maanden stemmen Borsbekenaren op de volksraadpleging of ze al dan niet willen fuseren met de stad Antwerpen. De moment suprême voor Burgers voor Borsbeek, al kan de burger volgens bezieler Jos Spaepen (67) nog niet in eer en geweten naar de stembus trekken. Tijd voor een gesprek over de plannen van de burgerbeweging en waarom hij zijn brandweerhelm aan de haak hangt: “Zonder het fusieverhaal had ik er misschien nog een jaartje bij geplakt.”