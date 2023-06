Kom naar het benefietconcert van vzw Nosissa en help zo Ethiopisch dorp aan zuiver water

Binnenkort hangen 263 (!) werken van Schildese Julie (46) in Vilvoords boetiekho­tel: "Een droomop­dracht”

Van Wijnegem naar Ibiza en Madrid om dan terug te landen in thuisland met de grootste opdracht tot nu toe. Weldra mag kunstenares Julie Loeckx (46) een levering van bijna 300 werken afzetten op de campus van Living Tomorrow in Vilvoorde, waar haar werken in de 92 slaapkamers, lobby, gangen en de bar van het bijhorende boetiekhotel zullen hangen. Zelf spreekt de Schildese van een droomopdracht: “Het bewijs dat mijn nieuwe stijl aanslaat.”