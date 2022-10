Kom alles te weten over voedselallergieën en intoleranties tijdens voordracht van diëtiste Sophie Vervaet

Schoten/Schilde/Antwerpen/Genk Zwembadop­lich­ter opgepakt na ‘uitstap' in Genk

De vermeende ‘zwembadoplichter’ Petrus Leistra zit in de cel. Hij zou afgelopen weekend opgepakt zijn in Genk, zo schrijft GVA. De vijftiger werd begin dit jaar nog veroordeeld tot één jaar cel wegens oplichting, fraude en witwassen in een ander dossier, maar wordt ook beschouwd als de spilfiguur in het dossier van Whoppa Pool, waarbij mensen zwembaden bestelden en grotendeels betaalden, maar die werden nooit geplaatst.

3 oktober