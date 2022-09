Kijk een film in ‘t Gasthuis en steun het hulpfonds Chilumba

Lion is een Australische biografische dramafilm uit 2016, geregisseerd door Garth Davis naar een scenario van Luke Davies , gebaseerd op het non-fictieboek A Long Way Home uit 2013 van Saroo Brierley. Het vertelt het waargebeurde verhaal van hoe Brierley, 25 jaar nadat hij van zijn familie in India was gescheiden, op zoek gaat naar hen.