Kerkhofstraat en Kraaidijk onderbroken van 7 tot en met 10 november

Het stuk Kraaidijk tussen de Kosterijstraat en de Kanaalstraat wordt in beide richtingen afgesloten. De omleiding is voorzien via de Turnhoutsebaan, de Merksemsebaan en de Zandstraat om vervolgens via de Vaartdijk of de binnenwijken je weg verder te zetten naar je bestemming. De voetpaden blijven beschikbaar. De parkeervakken in de Kraaidijk blijven beschikbaar en zijn bereikbaar via de Vaartdijk.