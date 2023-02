Kempische Anke Verschueren speelt muzikale theatervoorstelling in ‘t Gasthuis

I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG is een poëtische DJ-performance. Aan de hand van liefdesliedjesteksten uit alle tijden probeert woordkunstenaar en zangeres Anke Verschueren te achterhalen waarom liefde voor haar al zo lang een synoniem voor onmogelijkheid is. Samen met haar loopstation legt ze de popmuziek hartstochtelijk op de rooster. We kwelen mee met de radio en denken dat we het over de zoete liefde hebben, maar eigenlijk bezingen we gevaarlijke obsessies.