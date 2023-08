K3 opent zaterdag tentoonstelling in winkelcentrum

Te veel verlies voor gemeente: strijkate­lier van FERM in Schilde wordt vanaf 1 maart opgedoekt

Je strijk laten doen kan in Schilde onder meer bij het atelier langs de Leopold Gabriëlslaan bij de Schoolstraat. Al zal vrouwenvereniging FERM dat gemeentelijk gebouw vanaf 1 maart moeten verlaten. De overeenkomst was te verlieslatend voor de gemeente. De verouderde accommodatie huren of kopen zag FERM niet zitten. Die zal wel proberen een alternatieve locatie te vinden in de gemeente om haar strijkactiviteiten voort te zetten.