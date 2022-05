Infoavond over toekomst Wijnegem- Shop, Eat, Enjoy vrijdagavond in ‘t Gasthuis

Wijnegem Maand van de Markt enthousias­meert tot lokaal winkelen, burgemees­ter Wouters: “Blijft ontzettend belangrijk”

April is Maand van de Markt in Vlaanderen, en ook in Wijnegem stonden marktkramers, bezoekers en het lokaal bestuur stil bij de geneugten van de wekelijkse markt. Afgelopen maand werd menig Wijnegemnaar ook verleid tot een wedstrijd om lokaal shoppen aan te moedigen. Burgemeester Leen Wouters (N-VA) verwende de winnaars alvast met heuse prijsmand: “Lokaal kopen is ontzettend belangrijk en het succes van de markt laat zien dat dat nog steeds gebeurt.”

29 april