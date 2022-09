Iedereen welkom op het 99ste overgangsspektakel van de scouts Wijnegem

“De start van het jaar is weer aangebroken! Kom genieten van onze geweldige show en ontdek zo wie jou nieuwe leiding wordt. Daarna kunnen de nieuwe leden in de tak overgaan. Bij dit alles geniet je van een drankje en hamburger verzorgt door onze jins en stam”, klinkt de uitnodiging. Iedereen welkom dus op zaterdag 17 september in de Koolsveldlaan 53 in Wijnegem. Reserveren kan via hier.