Hoe reageert de Wijnegemse politiek, nu blijkt dat de uitbreidingsplannen van het shopping center in slechte aarde vallen?

Voorkempen Gele doos helpt hulpdien­sten snel aan cruciale gegevens van thuiswonen­de 80-plus­sers in Voorkempen

De gele doos maakt vanaf begin volgende week ook haar intrede in Zandhoven, Zoersel, Malle, Schilde en Wijnegem. Daarin kunnen thuiswonende tachtigplussers belangrijke persoonlijke en medische gegevens bewaren. In geval van nood bekomen hulpdiensten snel informatie via het doosje dat steeds in de koelkast bewaard wordt. “De gele doos kan levens redden”, klinkt het.

21 november