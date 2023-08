Herstellingswerken op Merksemsebaan

Politie opent onderzoek na beelden van vechtende meisjes: “Stop heksen­jacht op verdachten"

In de wijk Kiel in Antwerpen is commotie ontstaan over een ‘heksenjacht’ en bedreigingen tegen enkele meisjes die betrokken zijn bij vechtpartijen. De beelden van de gevechten worden druk gedeeld op sociale media. Er wordt opgeroepen om de gewelddadige meisjes, die op vakantie zijn, in Antwerpen-Kiel op te wachten wanneer zij eind augustus weer thuiskomen.