Helpende handen gezocht voor het grote fietsexamen in Wijnegem

Stoomcur­sus voor zij-instromers in secundair onderwijs: “Wie vers uit een ander beroep komt, mogen we niet verliezen”

Hoe ga je om met onverwachte klassituaties? Hoe ontmijn je eventuele conflicten? KDG, AP Hogeschool, de UAntwerpen en de stad Antwerpen bieden zij-instromers in het secundair onderwijs een gratis stoomcursus aan. We gingen kijken op AP, met schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). “We moeten iedereen die gedreven is, deftig ondersteunen.”