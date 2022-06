Grootste Sissy-Boy van de Benelux opent in Wijnegem- Shop, Eat, Enjoy

Mechelen Eerste autonome shuttle op openbare weg rijdt in Mechelen Noord: “Mobiliteit van de toekomst testen”

In Mechelen is maandagmiddag de eerste autonoom rijdende shuttle op de openbare weg in Vlaanderen gelanceerd. Het voertuig zonder bestuurder brengt postpakketten rond in bedrijvenpark Mechelen Noord en kan daarnaast tot acht personen vervoeren.

13 juni