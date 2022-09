Gratis fototentoonstelling in de theaterzaal van ‘t Gasthuis

Wijnegem ‘Parfuma’ in het Wijnegemse shopping center sluit tijdelijk deuren wegens renovatie­wer­ken

Wie haar Chanel N° 5-geurtje of Nivea-crème nodig heeft, moet even uitwijken naar andere parfumerieën in de Antwerpse zuidrand. De luxe-parfumerie ‘Parfuma' in Wijnegem Shop Eat Enjoy sluit namelijk de deuren tot 16 september wegens grondige renovatiewerken.

29 augustus