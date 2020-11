Gezin zoekt getuigen van inbraak in nieuwbouwwoning: “Ze hebben alles meegenomen zelfs de spots, de toiletten en het kookfornuis!”

WijnegemZaterdagnacht kreeg de familie Van Berendonck inbrekers over de vloer in hun toekomstige woning in Wijnegem. Via camerabeelden zagen buren een witte camionette in volle vaart wegrijden. Het gezin is op zoek naar tips die kunnen leiden tot de daders. “Al ons spaargeld zat in de inboedel die we op één nacht kwijt zijn.”

De inbraak gebeurde in de Stokerijstraat. Toen het gezin er zondag aankwam voor de laatste afwerkingen aan hun nieuwe huis, merkten ze dat de hekken waren doorgeknipt en de schuifdeur was geforceerd. “De rolluiken waren plots gesloten en we zagen voetafdrukken van iemand die langs de regenpijp probeerde binnenkomen. Dat bleek mislukt te zijn, want de inbrekers zijn binnen geraakt langs een ingeslagen raam aan de zijgevel.”

De inbrekers namen uitgebreid de tijd om alles mee te nemen. Volgens de camerabeelden van de buren reed er rond één uur ‘s nachts een witte camionnette de straat in. Drie uur later reed het voertuig in volle vaart weer weg. “In tussentijd hebben ze het hele huis leeggehaald. De elektrische apparatuur, het kookvuur, de keukenkraan, de koelkast, de toiletten en zelfs de spots die al aan het plafond hingen. Alles wat los te krijgen was, hebben ze meegenomen.”

Geen sporen

Na de onaangename ontdekking kwam de politie kwam langs voor een sporenonderzoek. “Ze hebben jammer genoeg geen vingerafdrukken gevonden, dus de dieven droegen handschoenen. De nummerplaat van de camionette was niet zichtbaar op de camerabeelden, dus we hebben geen enkel spoor van de daders. Daarom zijn we op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen. We hopen dat iemand van de buurt iets verdachts heeft gezien of gehoord. Het glas werd ingeslagen en ze zijn drie uur lang bezig geweest met het huis leeg te roven, dat moet toch lawaai hebben gemaakt?”

De geplande verhuis in december zal voor de familie Van Berendonck niet meer kunnen doorgaan. “We vinden het heel erg, want we keken er zo naar uit. Onze dochtertjes hebben zelf de kleuren van hun slaapkamer mogen kiezen. Zelfs die potten verf met glitters hebben de inbrekers meegenomen. Al ons spaargeld zat in de inboedel die we op één nacht kwijt zijn. Niet alleen financieel maar ook emotioneel raakt het ons. We zijn nu al op zoek naar een alarmsysteem voor in de toekomst.”

