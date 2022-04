Gezellige drukte op de 172ste jaarmarkt van Wijnegem: "Heel wat schade in te halen”

Van 9 tot 15 uur was het net niet over koppen lopen op de Turnhoutsebaan doorheen Wijnegem. De volle zon bracht zoveel mensen op de been dat het bier en de cava van drankkraam van amateur mountainbikeclub SOWAT al rond de midag uitverkocht is. “Het is veel drukker dan verwacht”, lach Filip Van Camp (56), met een lokaal Oelegems Titsenbiertje in de hand. “Op de jaarmarkt spijzen we onze kas waarmee we onze tripjes naar de Ardennen bekostigen.”