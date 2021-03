Gewapende overval op Aldi: politie zoekt dader

Mechelen Mechelen Feest beslist nog niet over Maanrock en zomerpro­gram­ma

16 maart Het regent momenteel annulaties van grote evenementen, maar Mechelen Feest wacht voorlopig nog even af alvorens een beslissing te nemen over Maanrock en de rest van De Zomer Is Van Mechelen. “Nu al is zeker dat de zomer van 2021 geen gewone zomer zal zijn”, zegt voorzitter Kristof Calvo.