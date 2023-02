Geef je sportkleren een tweede leven dankzij verzamelbox

Twee cipiers in Antwerpen gewond na aanval door ‘gevaar­lijk­ste gedetineer­de’ Ringo De Witte

Twee cipiers van de gevangenis in Antwerpen zijn zondag gewond geraakt bij een incident met een agressieve geïnterneerde. De aanval kwam van West-Vlaming Ringo De Witte(48) die de weinig flatterende naam van ‘gevaarlijkste gedetineerde’ van het land kreeg jaren geleden. In 2018 besliste een rechter in Gent dat hij geïnterneerd moest worden.