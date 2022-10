Ga je winkelen in het Wijnegemse shopping center? Breng dan zeker spullen mee die je zelf niet meer gebruikt

Ter hoogte van inkom 11 kunnen bezoekers tweedehandsspullen deponeren in de zogenaamde ‘Geefmuur’: “Voor de Kringwinkel is het de allereerste keer dat we in Antwerpen naast onze winkels en aanwezigheid in de recyclageparken een inzamelpunt installeren.”, zegt marketingdirecteur Louise Vrints. “Het initiatief is erg laagdrempelig en past daardoor perfect in onze strategie. Dit soort initiatieven hopen we in de toekomst nog vaker uit te rollen.”