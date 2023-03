Fiberklaar organiseert 3 infomomenten over open glasvezelnetwerk bij 4.700 Wijnegemse huishoudens

Fiberklaar rolt zijn eigen, open, glasvezelnetwerk uit in Vlaanderen. De netwerkbeheerder heeft als doel om tegen 2028 anderhalf miljoen huishoudens in Vlaanderen te voorzien van een glasvezelaansluiting. Na de aanliggende gemeenten Wommelgem en Schoten, is nu ook Wijnegem aan de beurt. ​ In de eerste fase zullen zo’n 4.700 woningen in Wijnegem aangesloten kunnen worden op het open glasvezelnetwerk. Bewoners van Wijnegem kunnen via de website van Fiberklaar nagaan of ook hun woning aansluitbaar is via deze link.

Zodra twintig procent van de bewoners in het aansluitbare gebied zich voor 1 mei registreert voor een gratis huisaansluiting, start de aannemer van Fiberklaar met de werken. Inwoners kunnen de registratie uitvoeren via de website van Fiberklaar of tijdens de huisbezoeken. Zolang de werken bezig zijn, kunnen de inwoners in het aansluitbaar gebied alsnog intekenen voor een gratis huisaansluiting.

De aansluiting op het glasvezelnetwerk gebeurt via de “fibercontactdoos” die in de woning wordt geïnstalleerd. De aannemer bespreekt tijdens het huisbezoek met de bewoner hoe die aansluiting het beste wordt uitgevoerd. De installatie is volledig gratis en verandert niets aan de bestaande aansluitingen of lopende internetabonnementen. Bewoners hebben ook geen enkele verplichting om na de aansluiting een glasvezelabonnement af te sluiten.

Met de aansluiting op het open glasvezelnetwerk kunnen inwoners in de toekomst kiezen of en bij welke provider zij eventueel een glasvezelabonnement willen afsluiten. Fiberklaar biedt zelf geen telecomdiensten aan via de aansluiting; internetproviders gebruiken het open netwerk om hun diensten tot bij de consument te brengen. Momenteel bieden Proximus, Mobile Vikings, Multifiber, RapidXS en edpnet al diensten zoals internet, digitale televisie, streaming, clouddiensten en gaming aan via het Fiberklaarnetwerk.

Infomomenten - 10 april op de jaarmarkt met pop-up -18 april in ‘t Gasthuis (Turnhoutsebaan 199) -25 april: online

