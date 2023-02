Dan toch geen bioscoop en extra retail in het Wijnegemse shopping center? Uitbreiding weer naar af

Berendrecht/Zandvliet Nieuw gansrij­ders­sei­zoen gaat van start

Boerenpaarden, galgen en gekleurde kielen: het gansrijden, een jarenlange traditie in de Polderdorpen, gaat dit weekend weer van start. In februari en maart strijden ruiters van verschillende gansrijdersverenigingen om de koningskroon, in april wordt de keizer gekroond.