“Brand van 400 ton papierafval kan nog uren duren. Hou ramen dicht”, waarschuwt brandweer

WijnegemDe brandweer is momenteel aan het blussen bij een afvalbedrijf in het Venhof, vlak naast de Merksemsebaan in Wijnegem. Dat laat Brandweer Zone Antwerpen weten in een Twitterbericht. Men geeft de raad ramen en deuren gesloten te houden als u zich in de omgeving bevindt.