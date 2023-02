Bib verwelkomt kinderen uitzonderlijk na sluitingstijd voor ‘Bib Late Night’

Deurne/Antwerpen “Ook de allergif­tig­ste spinnen hebben het recht om te leven”: postbode Henri (70) redde al tienduizen­den dieren van verwaarlo­zing

18 verwaarloosde struisvogels, 183 konijnen of 63 ganzen uit het Rivierenhof aan zijn deur: Henri Vandenbossche (70) verschiet nergens meer van. Al 45 jaar lang vangt de gewezen postbode dieren in nood uit Antwerpen op in zijn opvangcentrum Socio. Op bezoek bij een man die als twintiger vogelvangers de loef afstak en sindsdien nooit één dag vakantie nam: “We spreken van het dierenrijk en het mensdom, denk daar maar eens over na.”