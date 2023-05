Bestuurder zwaargewond na stevige klap tegen boom

Afbraak van eerste woningen rond Umicore in Hoboken nu écht van start

In Hoboken is Umicore na twee dagen van voorbereidende werken nu écht begonnen met de afbraak van 17 woningen pal naast het bedrijf. Het gaat om een eerste fase van het aanleggen van een groene bufferzone, die een eind moet maken aan de (te) hoge lood-in-bloedwaarden bij kinderen in de buurt.