Afvalberg vliegt in brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Wijnegem

Toerisme Zoersel lanceert nieuwe website: “Dynami­scher en gebruiks­vrien­de­lij­ker”

Toerisme Zoersel heeft een nieuwe website gelanceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met lokaal online marketingbureau Sales at Size. Op de nieuwe webstek is het veel makkelijker te ontdekken wat de gemeente allemaal te bieden heeft.