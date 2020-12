89 mensen beboet in Wijnegem Shopping Center voor inbreuken tegen coronamaatregelen

Volgens een woordvoerster van PZ MINOS werd de extra controleactie zaterdagmiddag uitgevoerd omdat er veel meldingen waren binnengekomen van bezorgde burgers via sociale media. Die hadden opgemerkt dat de regels in het Shopping Center al te vaak niet werden gerespecteerd. Toen de politie gisterenmiddag tussen 13u en 17u controleerde, konden ze net geen 90 mensen op de bon slingeren voor inbreuken tegen de COVID-maatregelen. De meeste overtredingen hadden te maken met het niet dragen van een mondmasker en het niet alleen winkelen.

Niemand werd aangehouden, maar de verbalisanten deelden boetes uit van 250 euro per persoon. “Met deze actie willen we de mensen duidelijk maken dat het nu vijf over twaalf is,” aldus de woordvoerster van PZ MINOS. “De actie gebeurde trouwens in samenwerking met de arbeidsinspectie en die heeft bij de winkeliers ook enkele vaststellingen kunnen doen. Ik weet echter niet wat die zijn.” Boetes voor winkeliers die de coronamaatregelen overtreden kunnen oplopen tot 750 euro.

“We voeren over het algemeen regelmatig dergelijke controles uit en daar zetten we ook extra ploegen voor in, maar omdat de besmettingscijfers weer in stijgende lijn gaan en we bovendien meldingen kregen van bezorgde burgers, besloten we gisteren onze verantwoordelijkheid te nemen.”