89 mensen beboet in Wijnegem Shopping Center: “Geen masker of met meer in de winkel”

Volgens een woordvoerster van PZ MINOS werd de extra controleactie zaterdagmiddag uitgevoerd omdat er veel meldingen waren binnengekomen. “We voeren regelmatig dergelijke controles uit en daar zetten we ook extra ploegen voor in, maar omdat de besmettingscijfers weer in stijgende lijn gaan en we bovendien meldingen kregen van bezorgde burgers, besloten we onze verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de woordvoerster van PZ MINOS.

Toen de politie tussen 13 uur en 17 uur controleerde, konden ze net geen 90 mensen op de bon slingeren voor inbreuken tegen de COVID-maatregelen. De meeste overtredingen hadden te maken met het niet-dragen van een mondmasker en het niet alleen winkelen.

Niemand werd aangehouden, maar de verbalisanten deelden boetes uit van 250 euro per persoon. “Met deze actie willen we de mensen duidelijk maken dat het nu vijf over twaalf is,” aldus de woordvoerster van PZ MINOS. “De actie gebeurde trouwens in samenwerking met de arbeidsinspectie en die heeft bij de winkeliers ook enkele vaststellingen kunnen doen, maar welke weet ik niet exact.” Boetes voor winkeliers die de coronamaatregelen overtreden kunnen oplopen tot 750 euro.

Bewakingsagenten en stewards

Bij het Wijnegem Shopping Center is men tevreden met de samenwerking met de politiezone MINOS. “Al onze bezoekers worden door middel van affiches, panelen, schermen en omroepboodschappen geïnformeerd over de geldende maatregelen”, zegt Shopping Center Manager Katrien Geysen. “Daarnaast hebben we een uitgebreid team van bewakingsagenten en stewards die alle overtreders aanspreken. Wie de maatregelen dan nog naast zich neerlegt, riskeert een boete door de politie. We doen er alles aan om onze klanten te informeren en de sensibiliseren. De politie doet daarnaast nog aanvullende controles.”

De bezoekersaantallen bleven zaterdag binnen de perken. “We mochten gisteren totaal over de ganse dag 24.950 mensen ontvangen”, aldus Geysen. “De bezoekers kwamen mooi verspreid over de dag, tussen 10 en 20 uur. Er waren maximaal 3.413 mensen op een en hetzelfde moment aanwezig. We kwamen dus nooit in de buurt van de maximale capaciteit van 5.930 mensen.”